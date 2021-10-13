Лос-Анджелес, США, 13 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст подали все необходимые документы для развода. Об этом 13 октября пишет издание Peopletalk.

Eva Rinaldi Ким Кардашьян

В документах указано, что особняк в Хидден Хиллс (Лос-Анджелес, США) получит Ким Кардашьян. Как отмечает СМИ, модели пришлось заплатить наличными, чтобы «урегулировать отношения» с Уэстом.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод. У пары есть четверо общих детей.