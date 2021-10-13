Сухум, 13 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Абхазия не нуждается в том, что за порядком в республике следили члены Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС). Об этом говорится в сообщении абхазского МИД, обнародованного 13 октября на сайте ведомства.

Абхазия

В министерстве отреагировали на недавнее заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она, выступая в Вене на пресс-конференции, потребовала от России обеспечить присутствие МНЕС не только на грузинской территории, но и в Абхазии и Южной Осетии.

«Пытаясь «обосновать» необходимость допуска МНЕС в Абхазию власти Грузии идут на откровенную дезинформацию, заявляя о том, что эта мера якобы должна послужить «деэскалации ситуации», — говорится в заявлении МИД. — В Республике Абхазия соблюдается правопорядок, функционируют все институты государственной власти. Очевидно и то, что республика не испытывает необходимость в какой-либо «деэскалации».

Абхазские дипломаты отметили, что мандат МНЕС, согласно договорённостям Москвы и Парижа, не предполагает мониторинга ситуации в Абхазии.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.