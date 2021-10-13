Кострома, 13 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Власти объяснили закрытие старейшего муниципального книжного магазина «Школьник» в Костроме изменениями в федеральном законодательстве о закупках и нерасторопностью управленцев. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Наталья Диева Школьник

По словам заместителя главы администрации Костромы и начальника управления финансов Ильи Смирнова, решение по магазину было принято на основе двух причин. Первая из них — принятие закона о ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий в срок до 1 января 2025 года Госдумой в 2019 году. Вторая — активизация работы по совместным закупкам. Около 5 лет назад костромские школы начали покупать учебники, объединяясь с другими учебными заведениями. За счёт объёма закупок и сотрудничества напрямую с издательствами учреждения экономят на стоимости пособий и книг.

«С 2017 года школы стали закупать учебники непосредственно у издательств. Получается, что посредник в виде магазина не нужен, и начались убытки», — прокомментировал ситуацию «Kostroma.Today» Смирнов.

Другое мнение ИА REGNUM высказал пожелавший остаться анонимным представитель администрации, связанный с работой «Школьника». Он предположил, что руководство предприятия не смогло вовремя сориентироваться в меняющих условиях рынка, ошибочно положившись на многолетнюю историю и наличие клиентской базы магазина.

«Полагаю, проблемы у «Школьника» возникли не только из-за совместных закупок, но и из-за того что магазин не смог сориентироваться в меняющихся условиях рынка. Во времена СССР, когда магазин только начинал работать, книги были редкостью, и покупатели пришли бы за ними в любом случае. В 2000-е и 2010-е ситуация кардинально изменилась — в этой нише появилось множество предложений, люди стали привыкать, что товар приходит к ним сам. Я знаю, что руководству магазина много раз советовали выходить с предложениями в родительские коллективы, предлагать свои учебники и книги в школах, но эта работа не была поставлена должным образом. Они успокоились на том, что у них есть сформировавшаяся аудитория. Без расширения круга покупателей продажи рано или поздно пойдут на спад"/

Напомним, ранее торговая сеть «Школьника» была представлена тремя магазинами на улице Никитской, Ленина и площади Мира. В магазинах продавали книги, учебники, канцелярские принадлежности, игрушки, посуду и текстиль. Торговая точка на Никитской была закрыта в 2017 году, магазин на улице Ленина перестал существовать несколько месяцев назад. Сейчас помещение находится в оперативном управлении предприятия и сдаётся в аренду кафе. Последний магазин на площади Мира, просуществовавший на этом месте более 40 лет, готовят к закрытию. Решение об этом летом в 2021 году приняли депутаты думы города Костромы. После ликвидации помещение магазина продадут или сдадут в аренду.