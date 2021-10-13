Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Использование в информационном пространстве современных технологий дилетантами способствует обнулению стандартов журналистики. Об этом 13 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе открытого диалога «Женщины в медиа: эффективное партнерство в информационном пространстве» в рамках III Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Захаровой, которые приводит ТАСС то, что в настоящее время любой человек имеющий ручку, телефон и интернет, считает себя журналистом и в качестве доказательства своей квалификации приводит количество своих подписчиков в интернете, является проблемой.

«Мы сейчас будем вырабатывать из года в год новые и новые стандарты, говорить и решать эти проблемы, кстати, очень успешно, а эта бездарность, аморальность, бездуховность, безответственность, которая эксплуатирует современные технологии, добиваясь, как они говорят, успеха, она просто обнулит все то, чем мы занимаемся и те высокие стандарты, которые закладывались не нами и не в двадцатом веке, а столетиями. Это не журналистика. Я считаю, что это одна из сфер шоу-бизнеса», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что квалификационным требованиям и стандартам, а также ответственности необходимо учиться.

«Эта работа имеет под собой определенную базу — правовую, профессиональную, этическую. Эта совокупность и дает профессию журналиста», — подчеркнула российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила авторитетные британские издания, которым следует принести извинения разработчикам вакцины «Спутник V».