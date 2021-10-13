Вашингтон, 13 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. У рэпера Ашера родился ещё один ребёнок. Об этом 13 октября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Рэпер Ашер

По данным СМИ, сын артиста и его девушки, продюсера Дженн Гойкочеа, появился на свет ещё 29 сентября 2021 года. Мальчика назвали Сир Кастрелло.

ИА REGNUM напоминает, что для Ашера ребёнок стал четвёртым. У него есть двое детей от первого брака со стилистом Тамекой Фостер, а также дочь от Дженн Гойкочеа.