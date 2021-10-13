Берлин, 13 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Maybach планирует представить свой новый электрический концепт 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-Maybach Concept Mercedes-Maybach EQS

Концепт-кар под наименованием Project Maybach будет представлен на выставке современного искусства Art Basel в Майами.

Экстерьер модели создавал шеф-дизайнер Mercedes Горден Вагенер и американский модельер Вирджил Абло. В рамках прошлогоднего сотрудничества был переосмыслен культовый Mercedes-Benz G Class.

В сообщении говорится, что новый проект «расширит границы функциональности и стиля». Больше подробностей о новинке пока нет.

Project Maybach будет вторым электрическим концертом Mercedes-Maybach. Ранее компания уже провела дебют кроссовера EQS Concept на автомобильной выставке в Мюнхене в сентябре 2021 года.

Выпуск концепта приурочен к 100-летнему юбилею марки.

Ранее компания Mercedes-Benz представила версию минивэна eVito Tourer с аккумулятором меньшего объема, а также новую версию EQV 250.

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