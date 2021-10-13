Киев, , 15:40 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина никогда не были в состоянии войны, и хотя в Донбассе продолжаются боевые действия, но ни одна международная организация никогда не устанавливала наличие там регулярных российских войск.

Встреча Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком Kremlin.ru

«Ни одна международная организация, начиная с ОБСЕ, ООН, и другие международные организации и страны никогда не устанавливали наличие регулярных войск Российской Федерации в Донбассе», — сказал оппозиционный политик на брифинге после окончания заседания Печерского районного суда города Киева по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Да, Россия и Украина никогда не были в состоянии войны и не находятся, это для вас, наверное, странно, но я вам открою государственную тайну: никогда не находилась в состоянии войны ни Украина с Россией, ни Россия с Украиной, и дай Бог, никогда находиться не будет. А вы, когда задаете вопрос, вы должны быть в предмете и понимать, что вот это голословные высказывания. Вам, как журналисту, надо знать: есть боевые действия на Донбассе, но там нет регулярных российских войск. Есть, как вы говорите, высказывания по поводу войны, но войну никто не объявлял», — отметил Медведчук.

Политик задался риторическим вопросом — почему же за семь лет ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский официально не объявили войну?

«И всем станет ясно, что мы находимся в таких-то и таких-то действиях, и в таком-то состоянии, которое предполагает определенный статус по Конституции и процедуру принятия решений. Нет такого решения, а значит, и нет действий. А вот разговоры — ля-ля-ля, и разные высказывания, и комментарии — есть, пользы они не приносят, а вред они уже принесли. И этот вред будет продолжать существовать», — добавил Медведчук.

Также он добавил, что первоочередная задача партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция нынешнего созыва Рады) — именно установить мир в Донбассе, несмотря на все проблемы, которые власть организовала этой политсиле.

«Быстрее всего и лучше всего — установить мир, и наша партия как раз отстаивает этот мир начиная с 2014 года. И вот те, кто на сегодняшний день разжигают рознь, те, кто пытаются натравить одних на других вместо мирного урегулирования, и виноваты в том, что у нас нет мира и мы продолжаем, к сожалению, считать жертвы в Донбассе», — заявил Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что Медведчук обвиняется властями Украины в государственной измене, и с середины мая находится под домашним арестом. Более того, сейчас политику пытаются навязать новые обвинения.