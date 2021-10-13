Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может не сыграть в матче с тульским «Арсеналом». Об этом 13 октября сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

«Это большой вопрос, который пока находится в стадии обсуждения», — сказал Семак.

Он добавил, что участие Барриоса в матче, как и его прибытие в Тулу, находится под большим вопросом.

Напомним, матч между «Арсеналом» и «Зенитом» состоится 16 октября в Туле.

Ранее Барриос провёл матчи отбора на ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии. Обе встречи — с командами Уругвая и Бразилии, завершились со счётом 0:0.