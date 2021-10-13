Ташкент, 13 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Навоийской области Узбекистана в ближайшие пять лет планируется реализовать 2,2 тыс. инвестиционных проектов на сумму 9 млрд долларов и создать 75 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В сообщении говорится, что в их числе создание газохимического кластера стоимостью 3,4 млрд долларов и ввод в эксплуатацию семи электростанций стоимостью около 3 млрд долларов.

«В результате реализации 120 масштабных проектов в текстильной промышленности будет создано 27 тысяч новых рабочих мест, а в кожевенно-обувной промышленности — 13 тысяч новых рабочих мест в результате 68 проектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в горной отрасли намечено осуществить 52 проекта, которые обеспечат работой более 7 тысяч человек.

«В целом за счет мощностей, которые будут введены в ближайшие пять лет, объем регионального экспорта вырастет в 6 раз — до 900 миллионов долларов», — подчеркивает пресс-служба.