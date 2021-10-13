Самара, 13 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. 735 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 113 800 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались всего 4186 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 29 таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с инфекцией всего 90 237 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 478 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 октября с регионе за сутки выявили 726 случаев заражения коронавирусом.