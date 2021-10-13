Екатеринбург, 13 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибудет в Екатеринбург 14 октября. По сообщениям СМИ, федеральный чиновник планирует побывать в Уральском государственном медицинском университете, который в этом году отмечает своё 90-летие.

Михаил Мурашко

Кроме того, министр посетит станцию скорой помощи Екатеринбурга и примет участие в открытии нового операционного блока «Микрохирургии глаза»

Предполагается, что Михаил Мурашко обсудит с полпредом в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым проблемы высокой смертности от коронавирусной инфекции в регионе и недостаточного оснащения больниц.

Отметим, ранее Мурашко посещал Свердловскую область в июле.

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