Москва, 13 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Нобелевская премия мира вызывает много вопросов к выбору лауреатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы журналистов.

(сс) fill Нобелевская премия

«Что касается самой Нобелевской премии мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов, учитывая, что нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг. Среди таких необъяснимых решений — присуждение этой премии Бараку Обаме и Михаилу Горбачеву. И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей», — сказал Володин.

При этом спикер Госдумы рад за получившего премию главного редактора «Новой газеты» Михаила Муратова.

«Муратова я знаю давно, рад за него», — сказал Володин.

Главный редактор российского издания Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2021 год. Вместе с ним награды удостоилась американо-филиппинская журналистка Мария Ресса.

Нобелевский комитет отметил их усилия «по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира».

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