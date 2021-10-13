Ростов-на-Дону, 13 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Ростовская область прославилась ростом числа миллиардеров в 2020 году. Как сообщает РБК со ссылкой на данные регионального управления Федеральной налоговой службы, если в 2019 году их было 12, то теперь — 18.

Цитата из к/ф «Миллиард». реж. Роман Прыгунов. 2019. Россия Владимир Машков

По информации, которым располагает ведомство, в 2020 году 18 жителей Ростовской области заработали более 1 млрд рублей. Доход в размере более 500 млн рублей задекларировали 24 жителя Ростовской области (для сравнения: в 2019 году — 14 человек).

Что приносит доход наиболее богатым жителям Ростовской области, не уточняется.