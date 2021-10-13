Мурманск, 13 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Мурманской области за последние сутки выявили 199 носителей коронавируса. На лечении находятся 16 210 человек.

Коронавирус

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, лидеры по суточному приросту заболевших — Мурманск (+65) и Мончегорск (+58). За сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 28 717 человек.