Калининград, 13 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм на матче за Суперкубок России по футболу. Об этом 13 октября сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал РПЛ по делу о нарушении ограничений при проведении матча за Суперкубок России.

Суд постановил признать РПЛ виновной и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Ранее тот же суд оштрафовал на 100 тыс. рублей стадион «Калининград», на котором прошёл матч.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу состоялся 17 июля в Калининграде. Трофей выиграл санкт-петербургский «Зенит», одержавший победу над «Локомотивом» со счётом 3:0.