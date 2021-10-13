Баку, 13 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил того, что Баку может признать новое правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«В данный момент создаётся новое правительство в Афганистане, определяются приоритеты внешней политики. Если мы увидим признаки позитивной тенденции, позитивного подхода и потенциального сотрудничества, мы обязательно отреагируем адекватно», — сказал глава Азербайджана.

Президент добавил, что пока Баку не предпринимает действий для того, чтобы начать признание нового режима в Афганистане. По его мнению, этот вопрос наиболее остро стоит перед теми государствами, которые граничат с этой страной.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Москве ждут ответа от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на приглашение принять участие во встрече «московского формата» по Афганистану, которая запланирована на 20 октября.