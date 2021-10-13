Москва, 13 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В ходе Российской энергетической недели ПАО «Россети» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) подписали соглашение о взаимодействии по защите экологии.

Россети Россети

Речь идет о развитии партнерских отношений и обеспечении экологической безопасности сетевого комплекса. На документе есть подписи генерального директора «Россетей» Андрея Рюмина и главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Участники соглашения обязуются сотрудничать по обширному спектру направлений. Это работа по обращению с мусором, экологическая экспертиза, охрана атмосферного воздуха, водных объектов, а также растительного и животного мира. Кроме того, в планах у организаций вместе подготовить инициативы по совершенствованию российских законов.

Андрей Рюмин назвал экологию одной из важнейших тем для современной энергетики. Специалисты «Россетей» воплощают в жизнь комплекс проектов, направленных на сохранение биологического разнообразия и снижение негативного воздействия на природу в целом.

Помимо этого, энергетическая корпорация развивает направления бизнеса, которые позволяют наращивать долю «зеленых» технологий, например зарядную инфраструктуру для электротранспорта и энергоснабжение труднодоступных населенных пунктов с использованием солнечной генерации, пояснил гендиректор «Россетей». Он добавил, что соглашение с Росприроднадзором повысит эффективность по всем обозначенным направлениям.

По мнению Светланы Радионовой, в наши дни нужны не точечные мероприятия, а создание экологической идеологии и воспитание экологической грамотности. Этим и ценно подписанное с «Россетями» соглашение.

В партнерстве с энергетическим холдингом Росприроднадзор сможет достичь большого успеха в решении поставленных задач, подытожила руководитель ведомства.