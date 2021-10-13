Москва, 13 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд заявил руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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По его словам, стороны подтвердили, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования в Донбассе.

«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — прокомментировал Козак.

Он также добавил, что «в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или другими словами особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен».

«С учётом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», — отметил замглавы администрации президента РФ

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Россию с трёхдневным визитом. На следующий день она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. На 13 октября у нее намечена встреча с помощником президента России Юрием Ушаковым.