Москва, 13 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Россия готова сотрудничать в сфере энергетики со всеми заинтересованными сторонами, но только на рыночных условиях. Об этом 13 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, Москва будет исходить из прагматичных соображений в части поставки энергоресурсов.

«Мы поможем всем, но по законам рыночной экономики. Бесплатно кормить государства, которые занимаются русофобией, такого больше не будет. Мы прагматики, на нормальных рыночных отношениях будем спасать Европу, если она сама себя простить не может», — высказался участник ток-шоу.