Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поддержал применение процедуры поимённого голосования в городском парламенте, от которого фактически отказались в предыдущем созыве Заксобрания.

Зал заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга Assembly.spb.ru

Как сообщили 13 октября в пресс-службе ЗакСа, Бельский поручил председателю комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Юрию Гладунову проработать вопрос корректировки регламента заседаний с целью использования поимённого голосования в в рамках комиссии.

Позже Бельский заявил журналистам, что данный вопрос «поднимался с первых дней, как я пришел в Законодательное собрание». Теперь же он будет детально проработан.

«Это правильное и своевременное решение Мы идем к большей открытости парламента. Уверен, коллеги его поддержат», — добавил он, предложив использовать такой формат голосования там, где это позволяет регламент.