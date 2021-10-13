Бишкек, , 15:07 — REGNUM Указ о назначении новым главой правительства Киргизии и руководителем президентской администрации страны своего однофамильца Акылбека Жапарова подписал киргизский президент Садыр Жапаров. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба президента республики.

Садыр Жапаров President.kg

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70 Конституции Киргизской Республики Акылбек Жапаров назначен председателем кабинета министров Киргизской Республики — руководителем администрации президента Киргизской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября страны киргизский президент Садыр Жапаров отправил в отставку главу правительства Киргизии Улукбека Марипова и весь состав кабинета министров.