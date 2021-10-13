Ташкент, , 15:07 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября во время посещения Навоийской области Узбекистана заявил, что его страна обязательно должна стать одной из самых развитых государств.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня время постоянного движения, время настоящей борьбы. В этой борьбе мы должны быть в числе победителей», — сказал президент во время встречи с жителями.

Он подчеркнул, что «если мы будем жить и работать с такой уверенностью, результат обязательно будет».

»Наш родной Узбекистан должен обязательно стать одной из самых развитых стран. В достижении этих целей я, как и весь наш народ, опираюсь на жителей Навои», — сказал Мирзиёев.