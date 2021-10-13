Ташкент, 13 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября во время посещения Навоийской области Узбекистана заявил, что его страна обязательно должна стать одной из самых развитых государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Сегодня время постоянного движения, время настоящей борьбы. В этой борьбе мы должны быть в числе победителей», — сказал президент во время встречи с жителями.

Он подчеркнул, что «если мы будем жить и работать с такой уверенностью, результат обязательно будет».

»Наш родной Узбекистан должен обязательно стать одной из самых развитых стран. В достижении этих целей я, как и весь наш народ, опираюсь на жителей Навои», — сказал Мирзиёев.