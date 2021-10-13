Москва, 13 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы перестают быть главным рычагом влияния России. Об этом 13 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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На смену грубой силе приходят энергетические ресурсы, которые позволяют России уверенно чувствовать себя на международной арене.

«Раньше всегда сила России в международных делах базировалась на ее военной мощи. Но сейчас энергетические проекты становятся главным инструментом влияния России», — сказал Коротченко.