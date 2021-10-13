Оренбург, 13 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Оренбурге по постановлению прокуратуры подрядчику, сорвавшему муниципальный контракт о ремонте дороги по ул. Степана Разина, назначен штраф в размере более 36 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Анна Филиппова.

Пресс-служба администрации Оренбурга Затянувшийся ремонт дороги в Оренбурге

По данным ведомства, проверка показала, что ремонтные работы не были завершены до 1 сентября 2021 года. Контракт стоимостью более 58 млн рублей был исполнен всего на 38,6%.

Рассмотрев административное дело о неисполнении обязательств по контракту и срыве реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», суд назначил штраф в размере более 36,1 млн рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Стоит отметить, 1 октября мэрия информировала о завершающей стадии ремонта на ул. Степана Разина. Общая протяженность ремонтируемого дорожного полотна составила почти 3 км. Срыв плана подрядчик объяснил плотным движением транспорта по дороге. В адрес подрядчика мэрия направила претензионное письмо. По условиям муниципального контракта организация должна заплатить неустойку за просрочку работ.

Стоит отметить, что в центре города продолжается капитальный ремонт дорог по ул. Постникова и ул. Володарского. Горожане опасаются, что подрядчик не справится в срок с поставленной задачей.