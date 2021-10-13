Ташкент, 13 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Узбекистане планируется построить многоэтажные дома на 4 тыс. квартир. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по итогам его визита в Навоийскую область страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

В сообщении говорится, что новые дома появятся в городе Навои и в районах.

«Намечено проложить в ближайшие пять лет более 1000 километров сетей питьевого водоснабжения, 5000 километров электросетей и 6000 километров автомобильных дорог», — отметили в пресс-службе президента Узбекистана.

Кроме того, на базе Навоийского горного института будет создан Политехнический университет, способный принять почти 15 тысяч студентов.