Москва, 13 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Сбербанк и ПАО «Россети» в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» заключили соглашение об информационном взаимодействии, говорится в сообщении кредитной организации. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский.

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В рамках долгосрочного сотрудничества стороны, в частности, намерены осуществлять информационное взаимодействие при предупреждении о возникновении технологических нарушений, отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, способных привести к возникновению ЧС и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка. Кроме того, запланировано сотрудничество с «Россетями» по вопросам снижения рисков нарушения непрерывности банковских процессов в результате отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры. Стороны также договорились совместно развивать автоматизированный информационный обмен, совершенствовать методы анализа и защитыинформации.

Как отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, «Это соглашение ознаменует новый этап нашего взаимодействия с Россетями. Три года назад мы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых услуг. Новое соглашение посвящено информационному взаимодействию: оно позволит нам минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях, чтобы моментально реагировать на них».

В свою очередь, заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский заявил: «Взаимодействие Группы «Россети» и Сбербанка выходит за рамки традиционного банковского обслуживания. Мы активно работаем по самому широкому спектру вопросов, включая инновационное развития, сотрудничаем при подключении к сетям энергоемких объектов банка, разработке программных продуктов. Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов Сбербанка, в том числе развивающейся IT-инфраструктуры. Мы договорились о формате информационного обмена, который позволит свести к минимуму влияния техногенных рисков на работу наших партнеров».