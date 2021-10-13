Бишкек, , 14:59 — REGNUM Правительство Киргизии намерено полностью переложить обязанности по привлечению иностранных инвестиций на внешнеполитическое ведомство. Об этом заявил и. о. премьер-министра Акылбек Жапаров на заседании парламента сегодня, 13 октября.

МИД Киргизии

По его словам, именно для этого МИД преобразовывают в министерство иностранных дел, внешней торговли и инвестиций.

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Также высокопоставленный чиновник отметил, что всех киргизских послов обяжут заниматься продвижением произведенных в Киргизии товаров. И еще каждому из них дадут по 100 бизнес-проектов, на которые дипломаты должны будут найти зарубежных инвесторов.

«А то сейчас они только и делают, что встречают делегации и участвуют в различных конференциях», — констатировал глава кабинета министров и пообещал поднять зарплаты сотрудникам дипломатического ведомства.

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