Сухум, 13 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Неизвестный днём 13 октября позвонил в отделение МВД Абхазии и сообщил, что якобы заминировано здание, в котором размещается «Гарант-банк». Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум, Абхазия

По данным журналистов, правоохранители оцепили центральный офис банка в Сухуме, а также другие отделения в столице, Очамчыре и Гагре, так как неизвестный не дал точной информации. Из помещений банка, а также из квартир, которые находятся в тех зданиях, всех эвакуировали.

Прибыли сапёры и кинологи с собаками. В центральном офисе в Сухуме взрывное устройство не нашли. Остальные отделения продолжают проверять.