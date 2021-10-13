Самара, 13 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника полиции обвинили в совершении ряда коррупционных преступлений в Тольятти. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Константинович Атаманов. 1954. СССР В погоне за золотой антилопой

По версии следствия, с февраля 2017 года по декабрь 2020 года фигурант уголовного дела, занимая должность сотрудника отделения по исполнению административного законодательства, постоянно получал деньги от индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю на рынке города.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не проведение проверок по выявлению административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности и не привлечении к ответственности. Денежные средства передавались ежемесячно в виде фиксированных сумм как путем безналичных переводов на банковскую карту, находящуюся в распоряжении мужчины, так и в виде наличных денег. Следствием выявлено 19 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, общая сумма дохода, полученного подобным путем, составила более одного миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что в феврале 2017 года фигурант уголовного дела потребовал от руководителя фирмы, которая продает автомобильные запасные части, передавать ему каждый месяц по две тысячи рублей за покровительство и не привлечение к административной ответственности.

«Всего за период с февраля 2017 года по декабрь 2020 года обвиняемый получил от потерпевшей денежные средства в размере не менее 70 тысяч рублей, ограничив право организации на осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности в соответствии обычными условиями гражданского оборота», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в конце прошлого года обвиняемого задержали сотрудники полиции при получении очередного незаконного денежного вознаграждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.