Рабат, , 14:57 — REGNUM Посольство Индонезии сожалеет о решении правительства Марокко прекратить безвизовый режим для индонезийских граждан без предварительного уведомления, сообщает CNN Indonesia.

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Решение было принято без официального уведомления посольства Индонезии в Рабате и посольства Марокко в Джакарте. Посольство Индонезии в Рабате глубоко сожалеет о действиях Марокко.

Правительство Индонезии также временно приостановило безвизовый режим для граждан Марокко.

По данным посольства Индонезии, в результате этой односторонней акции пять граждан Индонезии, прибывших в Марокко 10 и 12 октября, были принудительно репатриированы.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкое правительство заявило, что предоставит безвизовый режим для граждан Индонезии, желающих въехать на территорию Турции.

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