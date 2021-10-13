Ростов-на-Дону, 13 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Ростовской области всё готово к проведению Всероссийской переписи населения. Об этом заявил заместитель донского губернатора Александр Скрябин.

Лента медали «За труды по первой всеобщей переписи населения»

«Наша задача — провести в Ростовской области перепись, принять все возможные меры и обеспечить соблюдение необходимых санитарных требований в целях защиты от инфекции всех участников этого процесса», — отметил он.

По словам руководителя Ростовстата Марины Самойловой, на Дону к переписи готовы стационарные переписные пункты, все категории переписного персонала и волонтёры, помещения для них, заключены соглашения на транспорт и связь. В переписи задействуют около 10 тыс. переписчиков. Более 60% из них прошли вакцинацию от COVID-19. Стационарные переписные участки будут размещены на базе 76 многофункциональных центров. Охрану общественного порядка будут осуществлять сотрудники полиции и донские казаки — члены казачьих дружин.

Наряду с этим принять участие в переписи можно в дистанционном режиме. Так, на сайте госуслуг с 15 октября будет доступна опция «Участие в переписи».