Пекин, 13 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В сети обнародована фотография нового кроссовера Toyota Frontlander. Снимок размещен на сайте издания Sunnews.

Toyota Frontlander

Модель будет выпущена на совместном предприятии GAC Toyota. Дебют новинки состоится в ноябре текущего года на автосалоне в Гуанчжоу.

Frontlander — это японская версия Corolla CROSS. Модели получили много схожих элементов экстерьера. При этом Frontlander будет обдать иной решеткой радиатора и другим рисунком фонарей.

Задняя часть новинки имеет относительно простую конструкцию. Задние фонари нового автомобиля имеют L-образную форму.

По предварительной информации, Frontlander будет оснащаться двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 171 л. с. Модель, вероятно, получит систему переднего привода.

Ранее стало известно, что Toyota может перенести сроки премьеры Land Cruiser Prado нового поколения на лето 2024 года.

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