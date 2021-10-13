Москва, 13 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Европейские элиты не справляются с возложенными на них обязательствами. Об этом 13 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

«Попытка переложить на Россию все проблемы — еще один показатель того, что нынешняя европейская элита не справляется с вызовами времени», — сказал эксперт.

По его словам, несостоятельность нынешних элит приведет к тому, что им на смену придут другие политики, более прагматичные и компетентные.

«Это поколение европейских политиков должно уйти, их сметет газовый шторм и на смену им придут более национально ориентированные элиты, а нынешняя европейская бюрократия уже исчерпала себя», — отметил Коротченко.