Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Здание, где много десятилетий находились Центральные железнодорожные кассы Октябрьской железной дороги на канале Грибоедова, 24, в центре Петербурга, переоборудуют под гостиницу. Такое решение было принято комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), сообщает «Фонтанка».

Дарья Антонова ИА REGNUM Кассы

Комитет выдал заключение о соответствии проекта реконструкции здания «Дом (меблированные комнаты) Ратькова-Рожнова — Пассаж Ратькова-Рожнова». Проект предполагает создание окон в плоскости крыши лицевого корпуса, воссоздание исторических оконных витрин на первом этаже, строительство мансардного этажа на дворовых корпусах с частичным изменением конфигурации и организацией окон-люкарен.

Напомним, в декабре 2020 года здание бывших железнодорожных касс было продано на аукционе стратегическому инвестору Петербурга — АО «СЗ «Отель Введенский» почти за 1,2 млрд рублей. Объект расположен в историческим центре и не является признанным памятником. Превращать его в гостиницу планируют поэтапно.

Дом (меблированные комнаты) Ратькова-Рожнова был возведен в 1884 году по проекту архитектора Михаила Федоровича Петерсона. После чего дважды перестраивался — в 1893—1894 и в 1970-е годы, под центральные железнодорожные кассы Октябрьской железной дороги.