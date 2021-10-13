Минск, 13 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день свыше 51 млн жителей России получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом 13 октября рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств в Минске.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Первым компонентом (вакцины) от коронавируса привито более 51 млн (жителей России)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбургской области введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан.