Рига, 13 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Расходы основного государственного бюджета Латвии 2022 года по сравнению с 2021 годом увеличатся на 1,417 млрд евро, или на 18,1%. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны со ссылкой на итоги заседания кабинета министров.

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Сообщается, что бюджет 2022 года утвержден — заметный прирост касается и доходной, и расходной частей. По сравнению с 2021 годом в госбюджете предусмотрено увеличение доходов на 1,078 млрд евро.

Несмотря на это, бюджет Латвии вновь будет дефицитным, так как предусматривает доходы в размере 10,6 млрд евро и расходы в размере 12,4 млрд евро. Негативный прирост составит 1,8 млрд евро.

Увеличение расходов связано с тем, что одним из приоритетов правительства в налоговой сфере в 2022 году будет снижение налогового бремени.

Так, максимальный необлагаемый минимум, а также необлагаемый минимум пенсий с 1 января 2022 года составит 350 евро, а с 1 июля — 500 евро в месяц.

В бюджете 2022 года предусмотрены значительные средства для повышения зарплат медиков, работников сферы образования и внутренних дел.

Как следствие, по сравнению с 2021 годом расходы социального бюджета увеличатся на 214,5 млн евро, или 6,8%. Также увеличиваются и военные расходы.