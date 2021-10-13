Лос-Анджелес, США, 13 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Tyga был арестован полицией Лос-Анджелеса (США). Об этом 13 октября пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Рэпер Tyga

Артиста подозревают в избиении его бывшей девушки Камарин Свонсон. По данным СМИ, Tyga сам сдался полиции — сейчас он содержится под залогом в $50 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2021 года Камарин Свонсон обвинила рэпера в побоях. По её словам, Tyga избил её, оставив на теле «видимые следы».