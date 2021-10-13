Ташкент, 13 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Сегодня, 13 октября, российский «Трансмашхолдинг» отправил в Ташкент 20 современных вагонов метро. Об этом сообщают «Узбекские железные дороги».

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

«Из прибывающих вагонов в Ташкенте будут сформированы пять метропоездов в четырёхвагонном исполнении», — говорится в сообщении.

Представители компании отмечают, что с прибытием новой партии подвижных составов данной модификации количество современных поездов в Ташкентском метрополитене составит 60 вагонов, то есть 15 поездов.

В 2019 году в Ташкент прибыла первая партия из 20 вагонов метро. В августе 2021 года АО «Метровагонмаш» отправило в Узбекистан еще 20 вагонов метро.