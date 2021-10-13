Тула, 13 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Системность работы с малым бизнесом требует корректировки законов, чтобы нормы федерального уровня приобрели для региональных властей не рекомендательный, а обязательный характер, отметил в комментарии для ИА REGNUM в среду, 13 октября, председательтульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов.

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Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва заявил о необходимости «снятия барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей».

«Что и говорить, развитие предпринимательской инициативы, в том числе с целью улучшения благосостояния граждан, — это важная задача для всех ветвей власти. Особенно в текущий момент, когда во многих регионах действуют антиковидные ограничения. В России в малом и среднем предпринимательстве занято 23,2 млн человек, а вклад в ВВП составляет 20%, тогда как в США — 62%, Китае — 51%, в странах Европы — 57%.

Вот уже несколько лет мы все никак не можем качественно увеличить долю малого и среднего предпринимательства в экономике. Кидаемся из крайности в крайность как в общих вопросах поддержки бизнеса, так и в определении конкретных направлений его развития, что свидетельствует об отсутствии у действующей власти системного подхода к проблемам развития малого бизнеса. Очень часто у нас получается, что бизнес учат, рассуждают , как его поддерживать, люди, которые к бизнесу отношения не имеют.

Между тем сам по себе малый бизнес является сферой и делом социальным, и его стабильное развитие уже само по себе является стабилизирующим фактором для всей экономики. Мы же наблюдаем повышение цен на металл, лес, продукты, и это не результат работы малого бизнеса, а итог деятельности на рынке крупных игроков. Металл подорожал практически на 100%, потом была корректировка вниз на 30% , и в итоге рынок принял практически 70%-е удорожание. До сих пор существуют сбои поставок по некоторым позициям товаров, от которых напрямую зависит деятельность малого бизнеса. Отсюда очереди на железный прут, листовой метал л и прочее. А это потянет удорожание в переработке, строительстве.

Введение антиковидных мер обусловило в том числе ограничения по срокам поручительства и микрозаймам в государственных институтах поддержки, а это напрямую связано с платежами для бизнеса, который берет займы не только для развития, но и просто для сохранения действующих мест ведения бизнеса. Мы говорим о низких процентах для бизнеса в государственных институтах, а на деле бизнесу легче взять на сроки в несколько раз большие и под удвоенный процент в коммерческом банковском секторе.

Продолжается монополизация торговли. Пробиться местным производителям на полки сетевиков все так же сложно. В связи с введением новшеств по маркировке товаров вызывает опасение дальнейшее развитие торговли в отдаленных населенных пунктах. В таких местах из-за отсутствия стабильного интернета определенно возникнут значительные трудности с организацией онлайн-продаж. Да и для многих производителей введение штрих - кодов и подключение к системе «Честный знак» будет стоить средств, и это увеличит стоимость товара.

Добавлю, что развитие малого и среднего предпринимательства со стороны власти должно проявляться в стимулировании создания новых мест ведения бизнеса, а не в возможности вновь и вновь предлагать ранее созданные и успешно действующие места ведения бизнеса другим представителям бизнеса.

На данный момент существует однозначная и даже категоричная в вопросах поддержки бизнеса и создания условии для его дальнейшего развития позиция Министерства промышленности и торговли РФ. В частности, министерство говорит о том, что «при отсутствии системных нарушений правил торговли и желании хозяйствующего субъекта продолжать торговую деятельность по истечении сроков разрешенного размещения нестационарного торгового объекта необходимо обеспечивать продление договоров без проведения конкурентных процедур сроком не менее 7 лет, а также обеспечить пролонгацию договоров неограниченное количество раз».

Тем не менее не во всех субъектах РФ представители исполнительной власти поддержали позицию Министерства промышленности и торговли; содержание отдельных нормативных актов, принятых ими, либо качественно отличается от взглядов федеральной власти, либо прямо противоречит им. Так, например, в Тульской области действует п риказ регионального м инистерства имущественных и земельных отношений, в который неоднократно вносились изменения в 2019 и в 2021 гг. Ни одно из них не было направлено на стимулирование или дальнейшее развитие малого бизнеса в Тульском регионе. Министерство допускает только однократное продление ранее заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов.