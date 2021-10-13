Токио, 13 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ популярного аниме-сериала «Ковбой Бибоп». Об этом 13 октября сообщается на Twitter-странице Netflix Geeked.

Цитата из м/с «Ковбой Бибоп». режСинъитиро Ватанабэ. 1998. Япония «Ковбой Бибоп»

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1448060919595126784

Все эпизоды сериала выйдут на Netflix 21 октября 2021 года. Напомним, что сервис также занимается созданием экранизации «Ковбоя Бибопа» с живыми актёрами.

Телесериал «Ковбой Бибоп» выйдет уже 19 ноября 2021 года. Главную роль в шоу исполнил Джон Чо.