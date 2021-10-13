Брюссель, 13 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Страны Европейского союза должны сами снизить налоги, оказать государственную финансовую помощь и принять другие меры, направленные на поддержку своим граждан, наиболее пострадавших от роста цен на энергию. Об этом 13 октября, представляя рекомендации Европейской комиссии по ответу на энергетический кризис ЕС, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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«Рост мировых цен на энергоносители вызывает серьёзную озабоченность ЕС. По мере того, как мы выходим из пандемии и начинаем восстановление экономики, важно защищать уязвимых потребителей и поддерживать европейские компании», — подчеркнула Симсон.

В качестве помощи потребителям, которая позволит преодолеть последствия высоких цен на энергоносители, Европейская комиссия предложила 27 странам — членам ЕС осуществить единовременные выплаты, сократить или временно освободить их от налогов, а также предоставить отсрочки платежей по счетам за электричество, пишет газета The Seattle Times.

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В числе рекомендаций для национальных правительств также указано обеспечение гарантий, позволяющих избежать отключения услуг, снижения налоговых ставок и оказание помощи определённым компаниям или отраслям промышленности.

ЕК заявила, что также хочет видеть долгосрочные меры по подготовке ЕС к подобным возможным ценовым потрясениям, включая ускорение инвестиций в возобновляемые источники энергии и развитие мощностей по хранению энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель греческого правительства Янис Эконому заявил, что Греция, как и другие страны Европы, сталкивается с серьёзным энергетическим кризисом, который ложится всё большим бременем на домашние хозяйства. В этой связи власти усиливают и расширяют уже объявленные меры по поддержке домашних хозяйств (сейчас эти меры оцениваются в 500 миллионов евро). Скидка на электроэнергию увеличивается вдвое, при этом для наиболее уязвимых домохозяйств предусмотрены специальные социальные льготы.