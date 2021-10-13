Киев, 13 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Во вторник, 12 октября, Печерский районный суд города Киева отказал стороне обвинения в удовлетворении ходатайства об аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука по новым обвинениям и избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Сам Медведчук назвал очередные обвинения «высосанными из пальца», а сам процесс — «незаконными политическими репрессиями». Об этом политик заявил, общаясь с журналистами после окончания судебного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лидер ОПЗЖ подчеркнул, что, учитывая очевидные факты фабрикации очередного уголовного производства против него, речь должна была идти об отсутствии состава преступления.

«То, что было представлено прокурорами, то, что было представлено защитой, то, о чем говорил я, выступая в судебном заседании, свидетельствует об одном — в данном случае имеет место незаконное уголовное преследование, преступная фабрикация очередного уголовного дела по отношению ко мне. Делает это все власть, делает целенаправленно. Это борьба, направленная на уничтожение оппозиции и меня как одного из представителей оппозиции, одного из представителей ОПЗЖ», — сказал Медведчук.

Политик также уточнил, что обвинения, звучавшие в зале судебного заседания, были фактически «высосаны из пальца», сторона обвинения не представила ни одного доказательства для подтверждения тезисов, изложенных в материалах подозрения, которые могли бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу. Поэтому, как заявил депутат, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии.

«В данном случае так, как я и говорил перед началом судебного заседания, вряд ли можно рассчитывать на суд, если сегодня указания суду дают из Офиса Президента и если власть заинтересована на ровном месте найти те или иные уголовные обвинения, причем абсолютно бездоказательные и абсурдные… То, что делалось в интересах государства, в интересах украинских граждан, сегодня расценивается как преступные действия, да еще и в таких серьезных обвинениях, как оказание содействия террористическим организациям», подчеркнул он.

Что касается апелляции, Виктор Медведчук отметил, что он и его защита не удовлетворены решением суда, но политик пока не уверен, что будет его обжаловать.

«Мы его должны прочитать. Потому что есть вопросы по этому решению. Может быть, я и адвокаты плохо услышали в отношении даты и некоторых еще обстоятельств, потом мы примем решение. Я утверждаю, что мы, конечно же, не удовлетворены этим решением. Борьба продолжается. Я далек от мысли был и сегодня, и последние месяцы, что это все может просто так закончится. Власть целенаправленно, целеустремленно ведет незаконную борьбу со мной через возбуждение незаконных уголовных дел», — резюмировал Виктор Медведчук.