Милан, Италия, 13 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Новые владельцы английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» хотят также купить миланский «Интер». Об этом 13 октября сообщает Libero.

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По информации издания, фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF) уже вступил в активные переговоры с представителями итальянского клуба.

Отмечается, что стороны обсуждали возможную сделку в 2020 году, но тогда владельцы «Интера» отказались от продажи клуба.

Напомним, ранее PIF стал владельцем 80% акций «Ньюкасла». Сделка оценивается в €350 млн.

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