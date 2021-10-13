Новые владельцы «Ньюкасла» могут купить «Интер»
Милан, Италия, 13 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Новые владельцы английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» хотят также купить миланский «Интер». Об этом 13 октября сообщает Libero.
App71296
Стадион «Сан-Сиро»
По информации издания, фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF) уже вступил в активные переговоры с представителями итальянского клуба.
Отмечается, что стороны обсуждали возможную сделку в 2020 году, но тогда владельцы «Интера» отказались от продажи клуба.
Напомним, ранее PIF стал владельцем 80% акций «Ньюкасла». Сделка оценивается в €350 млн.
Читайте также: Саудовский фонд стал владельцем английского футбольного клуба «Ньюкасл»