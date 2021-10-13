Пермь, 13 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Перми полиция задержала молодого человека, который подозревается в убийстве таксиста, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

PublicDomainPictures Нож

Преступление совершено в ночь на 13 октября. Раненный мужчина обратился за помощью к охраннику мини-рынка «Гусаровский». Таксист был избит и весь в крови. Охраннику он сообщил об угоне автомобиля. Мужчина умер на руках прибывших на место медиков скорой помощи.

В течение десяти часов полицейские установили марку и номер угнанной машины. Используя записи камер наружного наблюдения, правоохранители отследили маршрут автомобиля. В результате был определён дом, где скрылся подозреваемый в преступлении.

Задержанный пермяк 2000 года рождения в момент совершения убийства находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы, по которым совершил преступление он не помнит.