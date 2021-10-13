Кишинёв, 13 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Медицинские работники в Молдавии, которые отказались сделать прививку от COVID-19, будут лишены права получить единовременное пособие в размере 16 тыс. леев (около $920), положенное при заражении коронавирусом на рабочем месте. Об этом в ходе конференции заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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«Нам нужно поддерживать их каприз не вакцинироваться, продолжая работать в ковидном отделении? И платить им из денег налогоплательщиков за то, что они заболели?» — сказала Немеренко.

Глава минздрава добавила, что сомневается в компетенции тех медиков, которые отказываются прививаться от COVID-19.

Напомним, в минздраве Молдавии подготовлен проект постановления о мерах в отношении непривитых медицинских работников. Их предлагается лишить пособия в связи заболеванием COVID-19. Кроме того, родственникам погибших от коронавирусной инфекции непривитых медиков не будут платить пособие в размере 100 тыс. леев (более $5700).