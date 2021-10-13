Элиста, 13 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено три случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 13 октября.

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В Калмыкии за весь период пандемии зарегистрировано 630 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся достаточно напряжённой.