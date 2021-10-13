Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Находящийся под следствием по уголовному делу об оправдании терроризма петербургский блогер Юрий Хованский не смог отменить решение суда первой инстанции о продлении своего ареста в СИЗО. Об этом 13 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Блогер Юрий Хованский

В суде Хованский просил учесть, что находится в СИЗО уже четыре месяца, не может есть, спать, нормально работать, а суды «полностью игнорируют его непричастность к данному преступлению».

«Следствие голословно обвиняет его, что он может скрыться от следствия и суда, ссылаясь на заграничный паспорт, однако свой паспорт он сдал следователю. Также у него есть гражданская супруга, престарелые родители, постоянный источник дохода, так как он является самозанятым блогером, все подтверждающие документы есть в материалах дела. Он очень устал в СИЗО, просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест, либо иную меру, не связанную с заключением под стражу», — передали слова подследственного в ОПС.

Защитники поддержали доводы Хованского, просили постановление суда отменить, избрать обвиняемому домашний арест. Прокурор же просил постановление суда оставить без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

«Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда оставила без изменения, а жалобы без удовлетворения», — подытожили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, блогера Хованского задержали в июне текущего года в Санкт-Петербурге. Основанием послужила видеозапись, на которой тот исполняет песню про «Норд-Ост» на тему теракта на Дубровке 23−26 октября 2002 года, при котором погибли более ста заложников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Если вина будет доказана, Хованскому грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Согласно опубликованному оперативному видео, Юрий Хованский сразу после задержания признал, что исполненная им песня оправдывает терроризм.