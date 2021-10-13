Москва, 13 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Актёр Алексей Панин заявил, что советский артист Андрей Харитонов проявлял к нему «знаки внимания». Об этом 13 октября пишет издание «ФАН».

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия Алексей Панин

Как отмечает издание, Панин утверждает, что домогательств со стороны старшего товарища не было, и сам он тогда не понял намёков Харитонова в силу своего юного возраста. «Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего сделать», — объяснил Панин.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Харитонов являлся актёром театра и кино, кинорежиссёром и сценаристом. Он сыграл в фильмах «Овод», «Человек-невидимка» и множестве других кинолент.