Элиста, 13 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 58 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 13 октября. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 448 пациентов с COVID-19, из них 22 человека находятся в тяжёлом состоянии. 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции предписано соблюдать 2 351 житель Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 31 277 случаев заражения коронаиврусом. Выписаны с выздоровлением 29 600 носителей инфекции.